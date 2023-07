Doonoripäev Kadrinas tõi heategijate perre kaks uut liiget

Kadrina doonoripäeval oli külastusi 52, tervis vastas nõuetele 49 inimesel, nii et nad said verd loovutada. Esimest korda tegi heateo ja liitus doonorite perega kaks vabatahtlikku.

"Doonoripäev läks kenasti korda," sõnas Põhja-Eesti regionaalhaigla kommunikatsioonispetsialist Elina Riispapp. "Rõõm on tõdeda, et Kadrina doonorid on väga kohusetundlikud ja alati kohal. Aitäh, et leidsite võimaluse ka suvel abivajajaid aidata."