Rannafestivali ajaks suletakse taas Võsul mootorsõidukite liiklus

​Võsu Rannafestival on maakonna suurim ja populaarsem suveüritus, mida külastab tuhandeid inimesi. Selline rahvamass toob endaga kaasa veelgi rohkem autosid ning olukordi, kus sujuv inimeste ja teiste sõidukite liikumine Võsu alevikus on raskendatud.

Haljala valla kommunikatsioonijuht Kent Kerner sõnas, et Võsu Rannafestivali toimumise ajal otsustati eelmainitud põhjusel mootorsõidukite hulka Võsu alevikus piirata. "Sõidukite läbipääsu piiratakse Rakvere teel, Mere tänaval ja Võsu-Lepispea teel, kus on varasematel aastatel tekkinud kõige suuremad probleemid," selgitas ta ning lisas, et sõidukite ligipääsu Võsu alevikku piiratakse juba kolmandat aastat.