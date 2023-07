Viru Folk pakub publikule põnevaid esinejaid Briti saartelt

Reedel 11.08 kohe pärast festivali avatseremooniat astub festivali pealaval üles Eesti legendaarne ansambel Untsakad legendaarse iiri bändi The Dubliners tribuutkontserdiga. Sellele järgneb kontsert šotlasest merelaulude ehk shanty-de esitajalt Nathan Evansilt, kes on kuulsaks saanud lauluga “Soon will the Wellerman come”, mis kahtlemata on festivali üks tipphetki paljudele suurtele ja väikestele Wellermani austajatele.