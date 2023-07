Ilm läheb nädala lõpu poole taas jahedamaks

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma. Sooja on 18–23 kraadi.

Laupäeva öösel pilvisus loode poolt alates tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul, hommikuks pöördub tuul Lääne-Eestis loodesse, puhudes 4–10 m/s. Sooja on 10–14, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub läänekaare tuul 4–10, puhanguti 13 m/s. Sooja on 17–22 kraadi.