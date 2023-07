Juhtkiri: kui on tublisid tegijaid ...

Kes teeb, see jõuab – nii ju öeldakse ja nii ka on. Meie keeles on tegelikult päris palju ütlemisi ja vanasõnu, mis õpetavad, et kui midagi tahta, selle nimel vaeva näha, küll siis saab ka. Ei ole üldse oluline, kus mingit vahvat ideed ellu viia – linnas või maal. Oluline, et olemas on tugev seljatagune ja abikäed. Ja ei ole liialdus, et need on võtta just väiksemates kogukondades.