Juulikuu on puhkuste tippaeg, kuid on üks grupp inimesi, kes endale puhkust lubada ei saa. Kui pallimängude hooaeg on valdavalt läbi saanud ning neid alasid viljelevad sportlased tegelevad vaid kergemate trennidega, siis triatleedid ja suusatajad endale puhkust lubada ei saa. Virumaa Teataja võttis ühendust maakonna sportlastega ning uuris, kuidas neil suvi möödunud on.