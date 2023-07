Rakvere politseijaoskonnas ootavad omanikku droon, abielusõrmus ja isegi püstolkuulipilduja

Veel on Rakvere politseijaoskonnas hoiul mõned jalgrattad ja üllatavalt palju tulirelvi – isegi üks püstolkuulipilduja. Politseijaoskonnast selgitati, et relvad pole kaotatud siiski mitte linna vahele või kusagile järve äärde, vaid valdavalt on need päevavalgele tulnud vanade hoonete restaureerimisel ning leidja on need politseijaoskonda toonud. Eeskirjad nägevat ette, et nende leidmisest tuleb avalikult teada anda.