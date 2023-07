Igasuvine mure ⟩ Võsul kipub prügiuputus tekkima

Võsu elanikke koondavas sotsiaalmeediagrupis arutletakse selle üle, et prügiuputus on Võsu pea igasuvine mure, kuid vald ei ole suutnud sellele lahendust leida. Probleemi üks tahk on prügist pungil konteinerid, teine mure aga see, et vald pole konteinereid paigaldanud prügimajja, nii näeb bussijaamaümbrus leebelt öeldes kole välja.