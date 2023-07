Populaarseim eriala on tänavu sotsiaaltöö 374 esitatud avaldusega ja ühele õppekohale on kandidaate 9,35. Populaarsuselt teine on ärijuhtimine, mida õppida tahtjaid on 346 ehk ühele kohale kandideerijaid 8,65. Ärijuhtimine ja sotsiaaltöö on populaarsemad erialad olnud igal aastal, aga tänavu on need kõige soovitumad erialad ka kogu Tallinna tehnikakõrgkooli peale. Kõikidele Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi erialadele laekus rohkem avaldusi kui mullu ja see kehtib ka kõikide Tallinna tehnikakõrgkooli erialade kohta.