Maailmameistriks pürgiv Keity Meier teeb seda fännide kaasabil

Treeninglaagriteks Soomes ja Itaalia MM-etapil osalemiseks on tarvis koguda 4200 eurot. Ühisrahastusplatvormil Ko-fi, kus kampaania lõpeb 14. juulil, on tänaseks koos 76 protsenti vaja minevast summast. Kuluridadel on kütus, stardimaksud, varustus, majutus, laevapiletid, minder ja tema logistikaga kaasnev. Minder on muide traielisõitja assistent, kes võistlusrajal sportlast julgestab kohtades, kus tõenäosus kukkuda on keskmisest suurem.