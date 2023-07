Kundas jäi liiklusmärk sõiduki alla

3. või 4. juulil on hooletu juht sattunud liiklusõnnetusse Kunda linnas Jaama 16 maja juures. Tabamuse on saanud ülekäigurada tähistav liiklusmärk, kokkupõrke tagajärjel on see kõveraks muutunud. Niisama tugevat raudposti ei vääna, ilmselt pidi sõiduki kiirus olema päris suur.