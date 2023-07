Lääne-Virumaa keskraamatukogu parklas asuvale raamatukapp, millele sõideti otsa sedavõrd tugevasti, et see läks rikki, on jälle töökorras.

Keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et kapp on küll veidi mõlkis ja kriimuline, kuid pakkide sisestamist-väljastamist see ei sega. "Saime juhtmeühenduse parandatud, nii et ta vähemalt töötab," sõnas ta ning lisas, et kõik lugejad on taas oodatud raamatuid ka raamatukappi tellima.