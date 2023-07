Kolumn: koskel

Kosklad pesitsesid seal igal aastal. Vanaema käis koogi sisse mune võtmas. Ütles, et söögiks liiga vänged. Aga koogi sisse kakrass. Ja kook oligi kollane nagu täiskuu oktoobris. Koskel jälle munes juurde. Ja nii see ring käis. Me lastena vastutasuks turvasime kosklaperet teel mereni. Kui aeg täis. Väikesed hüppasid puu otsast alla. Vana koskel luges üle. Ja siis läksime. Mereni mitusada meetrit minna. Koerad-kassid võivad tülitada.