"Üks vabandus on, et juulis kala hästi ei liigu," ütles räimeküpsetuskonkursi eestvedaja Kaido Veski MTÜ-st Virumaa Rahvaülikooli Selts. "Räimedegi kokkusaamine küpsetuskonkursi jaoks oli paras peavalu – too või Lätist. Kvoodid on ammu täis püütud ja liigub vaid kala, mis pärineb kaaspüügist."