"Kuigi paljud Eesti jahimehed on tänaseks astunud Kaitseliitu, on jahimeeste ressurss laiemas mõttes seni riigikaitses veel efektiivselt kasutamata. Tänane allkirjastatud koostöökokkulepe avab minu hinnangul uued võimalused selle potentsiaali rakendamiseks," ütles kindralmajor Ühtegi. "Seda just peamiselt seetõttu, et koostöökokkulepe sõlmitakse organisatsioonide vahel, kus üheks pooleks on meie jahimehi koondav Eesti jahimeeste selts ja teiseks pooleks Eesti vabatahtlikku riigikaitset esindav kaitseliit ja jahimeeste panust riigikaitsesse, aga ka nende huvide esindamist on võimalik korraldada organisatoorselt."