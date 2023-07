Külas häirekeskuses ⟩ Kui su nimi on Tiina, siis suure tõenäosusega ootab sind töökoht häirekeskuses

Arvestades, et igal aastal helistatakse telefoninumbril 112 üle miljoni korra, võiks eeldada, et iga Eesti inimene on vähemalt kord elus mõne häirekeskuse töötajaga ühenduses olnud. Täiesti juhuslikul kombel, olles teel Jõhvi poole, tegime seda ka meie, sest maanteel liikunud sõiduki kahtlane kõikumine pani mõtlema, et juht ei pruugi olla kaine.