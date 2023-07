Head rahvabändi kutsutakse mängima aasta ringi

Tuulebant on instrumentaal-vokaalmuusikaansambel, mis viljeleb rahvalikus võtmes tantsumuusikat reipas ja nooruslikus esituses. Haljalast, Väimelast, Tallinnast ja Tartust pärit noortest meestest koosnevas tugevas sõpruskonnas on ka vabariiklikult tunnustatud pillimehi. Kõigil on rauad tules ka teistes projektides, aga kodubänd on ikka Tuulebant. Küsimustele vastasid bändi bassimees Enver Lani ja eesti lõõtspilli käsitsev Richard Ott Leitham (edaspidi Ott).