Filmistaarist papagoi Frigo naudib burgeriputka klientide tähelepanu

Kodus on Rita Kösteril veel kaks nümfkakaduud ja kass. Võiks arvata, et hiirekuningas valmistab lindudele ohtu, aga tegelikult on vastupidi. Pigem on just Frigo see, kes kassi kõrvadest või vurrudest tirib, kui too liialt perenaise tähelepanu saab. Ning kõrgendatud tähelepanuvajadus on põhjus, miks Köster Frigot töö ajaks koju ei jäta.