Ehkki Jäneda Mõis OÜ tegevdirektor Enno Must ütles novembris, et Aidahotell võiks valmida jaanipäevaks, ei ole tööd nii nobedalt läinud. Kuid valatud on vahelagi ja ajalooline hoone on saanud ka käsivaltsplekist katuse. Käivad siseviimistlustööd, uue prognoosi kohaselt avatakse uksed septembri lõpus.