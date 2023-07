Kõnealune tuumajaam asub teatavasti venelaste poolt okupeeritud Enerhodaris. Ukraina kontrolli all olevast alast lahutab seda Kahhovka veehoidla, mis pärast tammi purustamist on tühjaks voolanud.

​Ain Liiva ütles, et Ukraina poolselt kaldalt on tuumajaam ilusti näha. "Täna [esmaspäeva] hommikul oli veel alles ja terve, aga musta suitsu tuli küll ühest servast," lausus ta. "Selle koha peal kus meie olime, on veehoidla laius seitse kilomeetrit, tuumajaam on päris hästi näha," lisas ta.