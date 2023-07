Kiirlaenude küüsi langenud eraisikud lähevad üksteise järel pankrotti

Võlgnik selgitas, et reaalne laenusumma on ca 20 000 eurot, kuid kõrged intressimäärad on suurendanud laenukohustust rohkem kui poole võrra. Mehel on hinge taga ainult 1500 eurose väärtusega Škoda Superb, millega 70 km kaugusele tööle käib. J. T. selgitas, et vajab autot sissetuleku saamiseks, sest töökohale ühistransporti ei käi. Mullu septembris arestis pankrotihaldur masina, kuid pole seda tõenäoliselt veel enda valdusesse saanud.