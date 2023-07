Klaipeda turniiri ootuste kohta rääkis koondise treener Martin Noodla järgmist: "Maailmameistriteks me end veel ei kavanda, aga eesmärk on paremini mängida kui Lätis. Leedu võistkonnaga oleme juba Riias kohtunud, seega soovime vähemalt tulemuse mõttes oluliselt soliidsema numbri ette saada. Suures plaanis on kõik hästi ja lähme Leetu endast parimat andma."