Agar perenaine lõi piima iseteeninduspoe

Mõte panna püsti iseteeninduslik müügipunkt tekkis Silva Margatil sellest, et lüpstud piima polnud enam kuskile panna. Pea 50-aastases Uue Ööbiku talus on neli lehma ja neli vasikat. Kaks limusiini tõugu lehma toidavad oma vasikaid küll ise, aga siiski jääb piima palju üle. «Ma võin kümme lehma ära lüpsta, aga mul ei ole selle piimaga midagi teha,» rääkis 69-aastane taluperenaine Silva Margat. Ta meenutas, kuidas kunagi olid maal iga tee otsas piimapukid, kust piimaauto käis piima kogumas, aga praegu see nii ei käi. «See [piima] turustamise pool on kõige hullem,» ütles ta. Silva Margatile tõttasid tema mures appi laps ja lapselaps ning üheskoos ehitati-värviti iseteenindusliku piimapoe lett ning postitati sotsiaalmeediasse kuulutused.