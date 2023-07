Abilinnapea Karus: Õie tänava remont on graafikus

Vaikelu ehitustandril tundub olevat siiski juhuslik – selliste olukordade kohta ütlevad ehitajad sageli "tehnoloogiline paus". "Ma ise ka imestan, kus poisid täna on – muidu on nad ikka iga päev ametis olnud," lausus piirkonnas elav naine. "Meie ei kurda ja elame ebamugavuse üle. Ootame põnevusega tulemust. Õie tänav oli ikka nii hullus seisus, et isegi praegu, mil asfalt maha freesiti, on see juba siledam kui enne remonti."

​Rakvere abilinnapea Kert Karus kinnitas, et Õie tänava renoveerimine läheb plaanipäraselt. "Viimati käisin seal reedel. Võin kinnitada, et nad on paar-kolm päeva plaanitud ehitusgraafikust isegi ees. Ehitamiseks on neil aega kokku neli kuud," ütles ta. "Ehitajate tunnustuseks tuleb öelda, et kerge neil seal pole, eriti kopameestel. See oli ikka paras täppistöö, mis nad pidid seal tegema – ühel pool hulk õhuliine, teisel pool kaitsealused tammed, mida kahjustada ei tohi."