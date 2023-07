Nagu iga uus asi, tekitab ka Rakvere Tuleviku tänava haljasala, kuhu on külvatud niidutaimed, vastakaid arvamusi. Mõni arvab, et linnavalitsus ei viitsi muruplatsi niita, teine leiab, et tavalisest kõrgem taimestik piirab nähtavust ülekäigurajal, kolmas kardab puuke ja muid putukaid. Neile oponeerivad aga paljud linnakodanikud, kelle hinnangul on selline haljastus igati kena ning looduslähedane.