RR Lektus avas Meie ketti kuuluva kaupluse Jõgeval

"Koduse kaupluse riiulitel on rohkesti Eesti päritoluga toiduaineid," rääkis Tapal baseeruva RR Lektuse ja Meie jaeketi juhataja Rein Reinvee. "Meie soov on pakkuda kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ja teha ostjatele poekülastus võimalikult mugavaks."

Jõgeval tegutses Piiri kauplus 22 aastat, kuid poodi pidanud RR Lektuse juhtkond oli juba mõnda aega seda meelt, et väikestest uuendustest klientide parimaks teenindamiseks ei piisa ja tarvis on täiesti uut poodi. Uus kauplusehoone on keskkonda sobituv energiatõhus ehitis, mille välisviimistluses on kasutatud ainult looduslikke materjale – puitu ja kivi.