Mäehansu tall Varangu külas on uksed avatud talude päeval valla löönud kõikidel aastatel ja teeb seda ka tänavu ning ootab huvilisi nädalavahetuse mõlemal päeval. Mäehansu perenaise Marge Salumäe sõnul on tegemist parima kliendiüritusega. Mäehansu talli programm on eelkõige seotud lammaste ja kitsedega. Eelneval registreerimisel saab osaleda ka pidulikul KITSENDUSE restorani à la carte õhtusöögil. Marge Salumäe rääkis, et programmi välja mõtlemine ja ettevalmistused avatud talude päevaks võtavad terve aasta.