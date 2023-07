Olerexi täisteenindusjaama ehituseks Tapale saadi ehitusluba

Olerexil on juba Tapal teenindusjaam, see asub aadressil Pikk tänav 70. Nüüd on kavas aadressile Pikk 79 ehitada suurem ja kaasaegsem täisteenindusjaam, et pakkuda piirkonnas veelgi laialdasemat teenuste valikut nii tankijatele kui ka toidu ostjatele.