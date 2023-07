Kolm korda järjest puudunud Anti Poolamets loobus Rakvere linnavoliniku kohast

"Rakvere linnavolikogu istungid toimuvad kolmapäeviti, aga see päev on ka riigikogus tavaliselt kõige töisem päev," rääkis riigikogu liige Anti Poolamets. "Kevadel olid tähtsad hääletused ja pingelised tööpäevad ning ma tõepoolest puudusin seepärast linnavolikogu istungitelt. Kui need toimuksid mõnel teisel päeval kui kolmapäeval, siis käiksin kindlasti kohal, sest ma pean jätkuvalt tähtsaks ka kohalikke asju."