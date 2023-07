Viru praost Tauno Toompuu hakkas juhtima raskemuusikasaadet

"Raskemuusika, liigitame siia alla siis black- ja death metali, metalcore‘i ja muu taolise, on sageli kurja, masendava või depressiivse sõnumiga, tihtipeale satanistlik, jumalavastane või antikristlik oma sisult. Kui siinkõneleja oma nooruses suuresti tänu raskemuusikaarmastusele ja kuulamisele jõudis ühel hetkel religioosse tunnetuseni ja temast sai kristlane, siis tundus, et tuleb see raskemuusika selja taha jätta," meenutab Toompuu esimese saate sissejuhatuses. "Aga peagi sai selgeks, et on väga palju head kristlikku ja hea sõnumiga rasket muusikat. Vahel nimetatakse seda ka white metaliks või life metaliks."