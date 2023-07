Ametlikud supluskohad võtavad veemõnude nautijad vastu sinivetikatest puhta veega

Terviseamet kontrollib vee kvaliteeti Lääne-Virumaal Kunda, Karepa laagri, Võsu, Äntu tehisjärve, Porkuni järve, Kalijärve ja Viitna Pikkjärve supluskohas. Suplusvee kvaliteeti kontrollitakse kogu suplushooaja vältel maist augusti lõpuni. Terviseameti ida regionaalosakonna inspektor Anna Kalinina rääkis, et kõik juunis võetud veeproovid vastasid kehtestatud nõuetele. "Karepa laagri supluskohas olid probleemid veekvaliteedi ajutise halvenemisega, mais ja juulis võetud proovides Escherichia coli sisaldus ületas normi," rääkis ta, kuid lisas, et kordusproovid vastasid nõuetele.

Sinivetikaid märgati mõned päevad tagasi merevees Altjal. Uurisime tervisametilt, mida tuleb teha, kui sinivetikad on mitteametlikes supluskohtades. Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialist Lauri Liepkalns vastas, et avamerel on sinivetikaid näha ohtralt ning soodsate ilmade ja tuultega võivad need jõuda ka rannikule. "Kui märkate vetikate vohamist, siis teavitage keskkonnaametit, kohalikku omavalitsust või supelrandade korral terviseametit," rõhutas Liepkalns ning lisas, et vee õitsemisest tuleb teada anda võimalikult kiiresti, sest sinivetikakogumid võivad kiiresti kaduda ja oma kuju muuta.