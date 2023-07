Ühistu lajatas Tapal korteriomanikule ootamatult 16 000-eurose majanduskulude võla

Tapal andis üks korteriühistu oma korteriomaniku kohtusse, sest viie aastaga oli tal tekkinud üle 16 000 euro suurune majandamiskulude võlgnevus. Kohtusse kaevatud A. E. ei teadnud, et tema abikaasa oli vahetult peale abiellumist ostnud Tapal korteriomandi. Teatavaks sai see alles tänavu märtsis, kui kohtutäitur saatis tasumisele kuuluva arve, kus seisid röögatud 16 300 eurot.

Kohe tekkis A. E-l palju küsimusi. Missuguse perioodi eest võlgnevus esineb? Kuidas see on kujunenud? Milliste organite otsuste alusel on hinnad kehtestatud?