Surm on loomulik osa elust. Leinaga toimetulek on tihtipeale raske, eriti kui lähedane kaugele maetud ja puudub võimalus kalmu külastada. Veidikest leevendust hingevalule aitab pakkuda kodulinna kalmistul lahkunu mälestuseks süüdatud küünal.

Traagilisemate ajalooperioodide pärandina on hauakive, mille all ei puhka keegi. Inimestele, kelle tegelik matmispaik on hoopis teadmata. Äsjapühitsetud mälestuspaik on sarnane võimalus lahkunu peale mõelda.