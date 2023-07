Eksponaatideks sobivad näited aiamaal kasutatavatest isetehtud tööriistadest, välja arvatud traktoritest, ja aiamaaplaanid, eriti kolhooside külakeskustes elavatelt inimestelt. Oodatud on keldrisügavustes leiduvad vanavanemate tehtud hoidised, mis on vähemalt 30 aastat vanad, ning fotod hoidiste valmistamisest perioodil 1960–1989. Samuti oma pere kullavaramusse kuuluvad retseptiraamatud ja -lehed, et tutvustada neid teistele ja talletada need tulevastele põlvedele.