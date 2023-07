Lääne-Viru keskerakondlaste juht Siret Kotka toetab Mihhail Kõlvartit

"Demokraatiale omaselt saab iga saadik toetada kandidaati, keda ta soovib," lisas Siret Kotka. "Tean, et Lääne-Virumaal on nii neid keskerakondlasi, kes soovivad näha erakonna esimehena Mihhail Kõlvartit, kui ka neid, kes soovivad näha Tanel Kiike. Mina isiklikult olen otsustanud valida Mihhail Kõlvarti, kes on konservatiivse maailmavaatega. Minu väärtushinnangud ei lange kokku Tanel Kiige lausliberalismiga, mis on eelkõige seotud sellega, et Tanel Kiik toetab abieluvõrdsust ja kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist."