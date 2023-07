Millal saab jalgrattast mootorratas?

Tehnika areneb kiiresti ja aina rohkem puutuvad politseinikud kokku sõidukitega, millega liiklejad väidavad, et tegu on jalgrattaga, kuid tehnilised andmed jäävad jalgratta omadest kaugele.

Jalgratas on liiklusseaduse kohaselt vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese lihasjõul pedaalide abil. Samuti neile tingimustele vastav sõiduk, mis on varustatud kuni 0,25-kilovatise püsinimivõimsusega elektrimootoriga, mille väljundvõimsus väheneb sõiduki kiiruse kasvades ning mille toide lakkab, kui sõitja lõpetab väntamise, või enne, kui sõiduki kiirus saavutab 25 kilomeetrit tunnis.

Kui "jalgratta" võimsus on suurem kui 250 vatti, valmistajakiirus elektrimootori puhul suurem kui 25 km/h või sõidukil puuduvad vändad, siis pole enam tegemist jalgrattaga. Kui valmistajakiirus on kuni 25 km/h, aga võimsus on kuni 1 kW, siis on tegemist pisimopeediga, muul juhul on tegemist juba mootorsõidukiga ja sellega kaasnevad nii registreerimise kui ka juhtimisõiguse olemasolu nõue.