Romeo Savinski – sihikindel omakandimees Eesti suurima rannapeo taga

Küllap oleks leidunud veel kohti, kus Eesti suurimat rannapidu korraldama hakata. Kuid Lahemaa metsade vahel möödus Romeo lapsepõlv ning Võsul lõpetas ta kooli. Ning see on talle tähtis. «Siin on siiamaani palju tuttavaid, see kant ja koht on mul südames,» ütleb ta.