Muusikafestivalid pole ammugi enam see koht, kuhu inimesed läheksid vaid pidutsema ja alkoholi tarbima. Muidugi, on ka selliseid festivale, kuid üldiselt pitsitab inflatsioon igalt poolt: märksa soodsam on kuulata muusikat kodus, osta vajalik söök-jook kodupoest ja kutsuda sõbrad külla. Muusikafestival peab pakkuma märksa enamat kui kodune Spotify.