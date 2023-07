Olen harjunud saama sel ­päeval õnnesoove, aga lisaks kuulma kommentaare, et vot, nüüd on pool suve läbi. Aga nii väga kui mulle ka ei meeldiks mõelda, et sündisin täpselt suve keskel, saab seda ka vaidluse alla seada.

Kui arvestada nõnda, et suvekuud on juuni, juuli ja august, on tõesti tänase seisuga pool suve läbi. Aga kui võtta selle järgi, et kalendrisuvi algas 21. juunil ning lõppeb kalendrisügise algusega 23. septembril, siis jõuab suvi poole peale alles 4. augustil.