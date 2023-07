R.A.A.A.M. teeb kolmikdessandi Loobu aita

Teatri R.A.A.A.M. juht Märt Meos ütles, et Lääne-Virumaal pole R.A.A.A.M. nii suurelt varem olnudki. Mängitud on küll Tapal ja Jänedal, aga suve jooksul ainult ühte lavastust. «Sel aastal Üllar Saaremäe kutsus meid Loobu mõisa aita, tal just juulis polnud saal kasutuses. Kuna me lavastused sobivad sellesse ruumi hästi, siis mõtlesin, et miks mitte. Pealegi on Kadrina mu kodukant,» rääkis Meos. Ta lisas, et publikule näidatakse korralikku läbilõiget R.A.A.A.M-i viimaste aastate lavastustest.