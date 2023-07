Karepal asuv Villa Dombrovka osaleb avatud talude päeval esimest korda. Perenaisel Margit Udikas-Susil oli väike ärevus ka hinges – unustas ära, et külalised hakkavad tulema juba alates kella 10, tema planeeris, et kella 12-ks on kõik ettevalmistused tehtud. Aga ei sellest suurt lugu juhtunud.