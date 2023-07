Rakvere linnuse noor eesel astub eelkäija jälgedes: juba läks hulkuma

Columbuse väliaedikust Vallimäel pole tarva kujuni teab mis maa astuda, aga probleem on selles, et eeslipoiss on õppinud aedikust välja ronima. "Ma juba paar päeva tagasi kahtlustasin, et ta on selle tüki selgeks saanud," lausus linnuse loomade talitaja Lyan Luik. "Korra juba oli välja roninud, aga siis ei läinud aedikust kaugemale. Täna [laupäeval] tegi siis juba pikema rännaku. Hea et teada anti, et eesel on lahti."