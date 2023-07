Avatud talude päev ⟩ 370 eri sorti roosi peremehelt uneaega ei röövi

Albert Berzinš lausus muiates, et rallimehed tegid roosikasvatajale tänavu teene. "Ilmselt tänu Rally Estoniale toodi tänavune avatud talude päev nädala võrra ettepoole," selgitas roosiaia peremees. "Meile on see ainult hea, sest rooside õitseaeg hakkab lõppema. Tegelikult mulle isiklikult meeldiks, kui avatud talud toimuksid üldse juuli esimestel päevadel, sest siis on roosid täies ilus."