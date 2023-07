Töötukassa kaardistas maakonna tööjõuvajaduse

Livia Laas tööandjate teenuste osakonnast tõi näiteks esile kokaameti, mis on olnud pikalt suure puudujäägiga ametite seas. "Täna pole tööandjatel enam nii keeruline sellesse ametisse inimest leida – sektorit on tabanud erinevad raputused ning tänaseks on mitmed asutused olnud sunnitud oma uksed sulgema."

Värskest uuringust on näha ka seda, et pikaajaline töö IT erialadele inimeste koolitamisel on hakanud vilja kandma ja IT sektoris ei ole praegu harjumuspärast väga suurt tööjõupuudust.