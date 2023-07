Rakvere haigla juhi Ain Suurkaevu sõnul annavad kaasaegsed tehnilised lahendused võimaluse parandada klienditeenindust oluliselt. "See on üks võimalus protsessi kiirendada, mugavamaks teha. Aga alati on olemas ka registratuuri töötajad, kes on valmis küsimustele vastama ning vajalikud toimingud läbi viima," rääkis Suurkaev.