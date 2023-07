Ühe vabatahtliku loomakaitsja sõnul on tegemist krantsiga, kellel tõug puudub. "See on suure tõenäosusega sama koer, keda püüti juuni alguses Pärnus," arvas ta.

Maanteed mööda on Pärnust Tamsallu 145 kilomeetrit, linnulennult 127, kuid koerad teadupärast ei lenda, kui multifilmikangelane Vipot mitte arvestada. "Eks ta palju on, see vahemaa, aga see poleks esimene kord. Kunagi ammu üks jooksik läks Keilast Haapsallu. Selliseid asju tuleb ette. Tundub sellise siht-silme-ees koeraga tegu olevat," ütles vabatahtlik.