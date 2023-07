Olgu see lemmikloom kuitahes suur sõber, võõrastele võib karvapall kiirelt hambaid näidata. Eriti väljaspool oma territooriumi, kus ta võib paljud uued nähtused endale ohtlikuks tunnistada ja kus iseenda eest seista tuleb. Ikka selleks, et näidata, kes on kõige kangem tegelane.

«Ei, ta on sõbralik,» on üks kõige hullemaid asju, mida loomaomanik öelda saab. Loom on loom ja ka ülimalt treenituna on ta ikkagi ettearvamatu metslane. Avalikus kohas on väga kindlad reeglid, mismoodi seal lemmikuga viibida võib. Kui tahta koera lahtiselt hoida, tuleb minna koerteparki. See on ka Rakveres olemas.