Laste ujumisvõimalusest Rakvere linnas

Linna seisukohast sain aru, et ujumise vastu ei ole koolidel piisavalt huvi, samas paistab õpetajate ja õpilaste poolelt huvi olemas olevat – vastupidi, hoopis kõigile ei jagu aegu. Vastuoluline olukord. Linnapea vastuses (vastus saadeti samal päeval, kui toimus Rakvere linnavolikogu istung, kus otsus vastu võeti) minu päringule kinnitati, et kõikidel lastel on olnud võimalus õppeaasta jooksul kuue tunni ulatuses ujumisõpetust saada ja nii võiks see jätkuda ka uuel õppeaastal. Samas viidati ka asjaolule, et õpilaste tagasiside oli selles osas erinev. Tsiteerin linnapea vastust: «Meil ei õnnestunud leida klasse, mille õpilased kinnitaksid 6 korda aastas ujumise tunde, ning oli ka klasse, kes ei olnud aastaid ujumas käinud.» Millistes koolides ja klassides selline uuring korraldati?