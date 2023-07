Lääne-Virumaale anti kõige rohkem karude küttimise lubasid

Keskkonnaagentuuri seire kohaselt on Eestis ligikaudu 900–950 karu ning karude asurkond on viimase 15 aasta jooksul püsinud kasvutrendis. Arvukuse tõusuga kaasnevad aga probleemid: karud tekitavad kahjustusi mesinikele ja põllupidajatele, inimestega kohtumiste sagedus on oluliselt kasvanud ning järjest sagedamini eksivad noored karud asulatesse.