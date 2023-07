Rakvere skaudid lõpetavad tegevuse

Rakvere skautide juht Andres Lillemägi sõnas, et tegevuse lõpetamise taga on põhiliselt üks põhjus. "Vabatahtlikke skaudijuhte leida on raske, üksinda sellist vankrit ei vea," ütles ta. Lillemägi on olnud Rakvere skautide eesotsas kõik 16 aastat ning tema üksuses on selle aja jooksul olnud üle 40 skaudi. Ta rääkis, et on juba kümme aastat otsinud vanemate skautide seast kedagi, kes võtaks talt teatepulga üle. Lillemägi nentis, et suurem osa skautidest lähevad suureks kasvanuna Tartusse või Tallinnasse õppima ning Rakverest ära.